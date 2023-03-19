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مدير "إسلامية نجران" وقائد قوة شرورة يناقشان الخطة الدعوية

التي ينفّذها فرع الوزارة للجهات العسكرية والأمنية
مدير "إسلامية نجران" وقائد قوة شرورة يناقشان الخطة الدعوية
علي حفول
علي حفول

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، قائد قوة شرورة المكلف اللواء حسن الرويلي.

ناقش الجانبان الخطة الدعوية التي ينفذها الفرع للجهات العسكرية والأمنية.

وقال الدكتور "العصيمي": إن فرع الوزارة يعمل على مد جسور التعاون مع كل الجهات الحكومية بالمنطقة؛ لتنفيذ العديد من المناشط التوعوية الهادفة لخدمة وتوعية المجتمع وتعزيز الولاء لولاة الأمر -حفظهم الله- والانتماء الوطني.

وفي ختام الزيارة، سلّم الدكتور "العصيمي" هدية تذكارية لقائد قوة شرورة.

نجران
الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي

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