مدير "إسلامية نجران" وقائد قوة شرورة يناقشان الخطة الدعوية

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، قائد قوة شرورة المكلف اللواء حسن الرويلي.
ناقش الجانبان الخطة الدعوية التي ينفذها الفرع للجهات العسكرية والأمنية.
وقال الدكتور "العصيمي": إن فرع الوزارة يعمل على مد جسور التعاون مع كل الجهات الحكومية بالمنطقة؛ لتنفيذ العديد من المناشط التوعوية الهادفة لخدمة وتوعية المجتمع وتعزيز الولاء لولاة الأمر -حفظهم الله- والانتماء الوطني.
وفي ختام الزيارة، سلّم الدكتور "العصيمي" هدية تذكارية لقائد قوة شرورة.