مدير "إسلامية نجران" وقائد قوة شرورة يناقشان الخطة الدعوية

وقال الدكتور "العصيمي": إن فرع الوزارة يعمل على مد جسور التعاون مع كل الجهات الحكومية بالمنطقة؛ لتنفيذ العديد من المناشط التوعوية الهادفة لخدمة وتوعية المجتمع وتعزيز الولاء لولاة الأمر -حفظهم الله- والانتماء الوطني.