بالصور .. "أمانة الطائف" تكثّف جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

عززت أمانة الطائف جهود طواقم العمل الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، واتخذت جميع التدابير والتجهيزات؛ لاحتواء آثار الأمطار بأنحاء المحافظة في ظل الأجواء الملبدة بالسحب الركامية الداكنة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى التعامل السريع مع الحالة المطرية والخطة الميدانية لاحتواء تداعياتها ورفع آثار الأمطار والسيول والتجمعات المائية.
وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق" عن مشاركة أكثر من 50 فرقة مدعومة بالمعدات والآليات في تغطية آثار الأمطار والسيول على مستوى المحافظة، وتم سحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية من أتربة وصخور في العديد من المواقع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع جميع الحالات.
كما جهّزت فرقًا للطوارئ لتحريكها وقت الحاجة، كما غطّت جميع المواقع الحرجة، ورفعت حالة التأهب والتنسيق مع الإدارات المختصة لتوحيد الجهود في احتواء أي حالة مطرية مقبلة بما يضمن سرعة التعامل الفوري معها، ومنع أي تداعيات محتملة.
وسيّرت أمانة الطائف مراقبيها لمتابعة احتياجات جميع المواقع مع وضع جميع الآليات وفرق العمل في حالة استعداد كامل على مدار الساعة، وبتنسيق مشترك مع المركز الوطني للأرصاد - غرفة العمليات المشتركة بالدفاع المدني؛ لمتابعة التنبؤات الجوية بما يحقق سرعة التعامل معها واتخاذ تدابير استباقية سريعة.
وأهاب وكيل الأمين المهندس عبدالعزيز الشمراني، رئيس مركز الأزمات والكوارث بالأمانة بالجميع توخي الحذر وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 والتعاون في ذلك، من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنبًا لسقوطها، مع تجنب الجلوس بالقرب من حوافّ الأودية والبقاء في مكان آمن.