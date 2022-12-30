بالصور .. "أمانة الطائف" تكثّف جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق" عن مشاركة أكثر من 50 فرقة مدعومة بالمعدات والآليات في تغطية آثار الأمطار والسيول على مستوى المحافظة، وتم سحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية من أتربة وصخور في العديد من المواقع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع جميع الحالات.