بلدية بارق تكثف جهودها من أجل معالجة التشوهات البصرية

وتعمل إدارة الخدمات وإدارة التشوه البصري بالبلدية على معالجة التشوهات البصرية على امتداد طريق الشهداء بخبت آل حجري، من خلال كشط أجزاء من الطريق؛ تمهيدًا لإعادة السفلتة، إضافة إلى مسح جنبات الطريق وإزالة الملصقات الدعائية المخالفة من أعمدة الإنارة.