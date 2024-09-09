"جماليات العرضة السعودية".. لقاء بديوانية آل حسين التاريخية بالتعاون مع جمعية الدراسات الأثرية

قدّم اللقاءُ حسن أبو زميم، المختص في العرضة السعودية، وأداره الإعلامي خالد اليمني، وبدأ بكلمة ترحيبية من عبدالعزيز الحسين، المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين التاريخية، الذي أعرَبَ فيها عن شكره لجمعية الأثرية السعودية، كما توجه بالشكر للحضور وضيف اللقاء؛ مؤكدًا أهمية العرضة السعودية كتراث يجب الحفاظ عليه وتعليمه للأجيال القادمة. ثم تحدث عن تاريخ العرضة السعودية ودورها في المجتمع.