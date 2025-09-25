ابن معمر يرعى احتفال جمعية التنمية الأهلية بالقويعية باليوم الوطني الـ95

شهدت محافظة القويعية مساء أمس احتفالًا وطنيًا نظّمته جمعية التنمية الأهلية بالقويعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك في السوق التراثي، برعاية محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، وبحضور وكيل المحافظة عزام المقرن، ورئيس بلدية القويعية عبدالرحمن الرويمي، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وسط حضور جماهيري كبير من الأهالي.
وتضمّن الحفل فقرات منوّعة شملت العرضة السعودية، وأوبريتًا وطنيًا، ومسرح الطفل الذي استقطب تفاعل الأسر والأطفال، إلى جانب أركان الأسر المنتجة، فضلًا عن السحوبات وتوزيع الهدايا على الحضور.
وانطلقت الفعاليات بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سلطان بن ناصر العريفي كلمة بهذه المناسبة، أعقبها إلقاء الشاعر علي بن مهران المري قصيدة وطنية، قبل أن تنطلق العرضة السعودية وسط تفاعل جماهيري كبير.
كما قام المحافظ بجولة على الأركان المشاركة، واطّلع على ما تقدمه الأسر المنتجة من صناعات محلية، فيما اختُتمت الأمسية بأجواء وطنية جسّدت مشاعر الفرح والفخر بالذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد المملكة.
يُذكر أن الجمعية نظّمت فعالية موازية في مول القويعية، قدّمت خلالها سحوبات وهدايا وبرامج ترفيهية متنوّعة للحضور.