ابن معمر يرعى احتفال جمعية التنمية الأهلية بالقويعية باليوم الوطني الـ95

شهدت محافظة القويعية مساء أمس احتفالًا وطنيًا نظّمته جمعية التنمية الأهلية بالقويعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك في السوق التراثي، برعاية محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، وبحضور وكيل المحافظة عزام المقرن، ورئيس بلدية القويعية عبدالرحمن الرويمي، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وسط حضور جماهيري كبير من الأهالي.