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جمعية إكرام لحفظ الطعام تبرم عددًا من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز الأمن الغذائي

ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجناح خاص استقطب الزوار
جمعية إكرام لحفظ الطعام تبرم عددًا من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز الأمن الغذائي
سبق
سبق

أبرمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع جهات مختلفة في سياق تعزيزها للأمن الغذائي والمساهمة في رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر خدمات الحج والعمرة #اكسبو_الحج بجناح خاص استقطب العديد من الزوار المهتمين.

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن هذه الاتفاقيات تصب في أهداف الجمعية الرامية إلى زيادة الوعي العام بأهمية الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد وكذلك تحقيق رؤية المملكة 2030 في الحد من الهدر الغذائي إضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن وتحسين الخدمة المقدمة لهم وإثراء تجربتهم في مكة .

وأوضح المطرفي أن تلك الجهات كانت ممثلة في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وشركة الزمازمة والقطاع الخاص.

مكة المكرمة
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