جمعية إكرام لحفظ الطعام تبرم عددًا من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز الأمن الغذائي

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن هذه الاتفاقيات تصب في أهداف الجمعية الرامية إلى زيادة الوعي العام بأهمية الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد وكذلك تحقيق رؤية المملكة 2030 في الحد من الهدر الغذائي إضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن وتحسين الخدمة المقدمة لهم وإثراء تجربتهم في مكة .