بفنجان قهوة يومي.. شاب من الأفلاج يجسّد القيم السعودية في مبادرة إنسانية

في مبادرة اجتماعية وإنسانية لافتة، كرّمت جمعية تنمية الأفلاج الشاب محمد بن عبدالله الدوسري؛ تقديرًا لما قدّمه من نموذج حيّ للتعايش والترابط الإنساني، من خلال تقديمه القهوة السعودية يوميًا، ولمدة 4 سنوات، لأحد المقيمين العاملين في محل تجاري قرب منزله، دون انتظار أي مقابل.
وأوضح "الدوسري" أن مبادرته تنطلق من مبدأ حسن الجوار، وتعكس القيم الاجتماعية التي تربّى عليها في بيئته، مؤكّدًا أن مثل هذه المبادرات تعزز أواصر التواصل الإنساني، وتقوّي النسيج المجتمعي بين المواطنين والمقيمين.
من جانبه، عبّر المقيم المستفيد من المبادرة عن امتنانه العميق، مشيرًا إلى أن الشاب السعودي يقدّم له القهوة والماء كل صباح منذ أربع سنوات، واصفًا هذه اللفتة بأنها تجسيد لكرم أبناء المملكة وقيمها النبيلة.
وجاء تكريم "الدوسري" من قبل جمعية تنمية الأفلاج دعمًا وتشجيعًا للمبادرات الفردية التي تُسهم في ترسيخ قيم التآلف والتراحم، وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المجتمع السعودي والمقيمين.
وأشاد رئيس الجمعية، مرضي الحبشان، بهذه المبادرة، مؤكدًا حرص الجمعية على إبراز النماذج الإيجابية التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، وقال: "هذا العمل النبيل يجسّد صورة جميلة من صور التعايش، ويعكس عمق العلاقات التي تربط بين المواطنين والمقيمين في وطننا الغالي".