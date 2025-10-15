بفنجان قهوة يومي.. شاب من الأفلاج يجسّد القيم السعودية في مبادرة إنسانية

في مبادرة اجتماعية وإنسانية لافتة، كرّمت جمعية تنمية الأفلاج الشاب محمد بن عبدالله الدوسري؛ تقديرًا لما قدّمه من نموذج حيّ للتعايش والترابط الإنساني، من خلال تقديمه القهوة السعودية يوميًا، ولمدة 4 سنوات، لأحد المقيمين العاملين في محل تجاري قرب منزله، دون انتظار أي مقابل.