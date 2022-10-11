"الندوة العالمية" تنشئ مستوصفًا طبيًا في غينيا كوناكري

ويقطن تلك المنطقة أكثر من 23 ألف نسمة يعانون من شح في الرعاية الطبية، مما تسبب في زهوق أرواح العديد من أهلها، بسبب الملاريا بما يصل إلى 12 حالة وفاة كل شهر.