"الندوة العالمية" تنشئ مستوصفًا طبيًا في غينيا كوناكري

أعلن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في غينيا كوناكري، اليوم الثلاثاء، انتهاءه من تأسيس وبناء مستوصف طبي جديد في حي بوردو بمنطقة "كانكان".
ويقطن تلك المنطقة أكثر من 23 ألف نسمة يعانون من شح في الرعاية الطبية، مما تسبب في زهوق أرواح العديد من أهلها، بسبب الملاريا بما يصل إلى 12 حالة وفاة كل شهر.
وقال مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري د.محمد مختار جالو: إن المستوصف الطبي الجديد أسهم بشكل ملحوظ في علاج الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمنطقة وأهمها: الملاريا والكوليرا والحمى، إلى جانب العديد من الخدمات الطبية الأخرى الضرورية.
وأثنى الدكتور "جالو" على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على ما تقدمه من جهود إنسانية في مجال الصحة والرعاية الطبية التي تسهم في الحفاظ على حياة الناس وتهدف إلى إيجاد مجتمع خالٍ من الأمراض.
من جانبهم عبر الأهالي عن فرحتهم بهذا المشروع وشكرهم وتقديرهم لمبادرة الندوة العالمية وعطاء المملكة العربية السعودية، ودعوا الله تعالى أن يحفظها ويديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار.