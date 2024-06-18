رئيس جامعة القصيم يهنئ بنجاح موسم الحج .. ويثمّن جهود الجهات الحكومية والأهلية

وثمّن رئيس الجامعة الجهود الكبيرة التي بذلتها سائر جهات الدولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن هذا النجاح الكبير يعد امتدادًا للنجاح الذي تحققه المملكة سنويًا بفضل من الله، ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة، ووضع جميع إمكانات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من كل بقاع العالم، حيث سخرت المملكة أحدث التقنيات والتطبيقات للتيسير على الحجاج من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والمتابعة؛ مما مكنهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وطمأنينة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والتقدم والاستقرار.