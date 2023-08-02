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أهالي "حرازات جدة": مطالبات تحسين الطريق الجنوبي الغربي حبيسة أدراج "الأمانة" منذُ عامين

ناشدوا بالتوصل إلى حلول عاجلة للحيلولة دون وقوع الحوادث التي حصدت أرواحًا بريئة
أهالي "حرازات جدة": مطالبات تحسين الطريق الجنوبي الغربي حبيسة أدراج "الأمانة" منذُ عامين

شكا أهالي حي الحرازات جنوب شرق جدة من الطريق الذي يقع في الجنوب الغربي من الحي ويرتبط بطريق مكة القديم من كثرة الحوادث التي راح ضحيتها أروح دون أن تتحرك الجهات المختصة.

وقالوا لـ"سبق"، إنهم تقدموا بطلب لأمانة محافظة جدة منذُ عامين وما زال طلبهم حبيس الأدراج فيما ما زال الطريق يحصد أرواح الأبرياء حيث إن الطريق ذو مسارين ومفتوحين على بعضهما.

كما تقدموا بطلب لمرور جدة لعلهم يجدون حلاً يُنقذ تلك الأرواح إلا أن إجراءات الطرق من اختصاص الأمانة. وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث الخطيرة التي يشهدها هذا الطريق بسبب ضيقه على الرغم من أنه ذو مسارين مع كثرة مرتاديه بسبب ازدحام هذه الأحياء بالسكان.

جدة
الحوادث المرورية
حي الحرازات

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