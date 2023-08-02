أهالي "حرازات جدة": مطالبات تحسين الطريق الجنوبي الغربي حبيسة أدراج "الأمانة" منذُ عامين

كما تقدموا بطلب لمرور جدة لعلهم يجدون حلاً يُنقذ تلك الأرواح إلا أن إجراءات الطرق من اختصاص الأمانة. وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث الخطيرة التي يشهدها هذا الطريق بسبب ضيقه على الرغم من أنه ذو مسارين مع كثرة مرتاديه بسبب ازدحام هذه الأحياء بالسكان.