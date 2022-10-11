الجمعية السعودية للطب الوراثي توقع مذكرة تعاون بمجال الابتكار في الصحة الرقمية

وقَّعت الدكتورة أمل الهاشم رئيسة الجمعية السعودية للطب الوراثي، والدكتورة هدى الفردوس ممثلة شركة هيلث جينا مذكرة تعاون مشترك في مجال تطوير الابتكار في الصحة الرقمية، وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركتهما في ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور أكثر من 26 ألف شخص من 30 دولة.
وأكد الدكتور زهير رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي أن هذه المذكرة تؤكد سعي الجهتين لتحقيق أحد أهداف الملتقى من إيجاد التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة جهود الجمعية لمكافحة الأمراض الوراثية، والتعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتسخير مثل هذا التعاون لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودفع التحول الرقمي في قطاع الطب الوراثي.
وأضاف "رهبيني" أن الجمعية تستهدف من هذه المذكرة رفع مستوى التعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات التنموية للابتكار في مجال الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية من خلال تقديم عدد من الدورات المتخصصة لتدريب أعضاء الجمعية في مجال الصحة الرقمية.