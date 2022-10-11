الجمعية السعودية للطب الوراثي توقع مذكرة تعاون بمجال الابتكار في الصحة الرقمية

وقَّعت الدكتورة أمل الهاشم رئيسة الجمعية السعودية للطب الوراثي، والدكتورة هدى الفردوس ممثلة شركة هيلث جينا مذكرة تعاون مشترك في مجال تطوير الابتكار في الصحة الرقمية، وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركتهما في ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور أكثر من 26 ألف شخص من 30 دولة.