جمعية العلاج الآمن تستعرض إنجازاتها في اليوم العالمي للتطوع

وافتُتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الملكي، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال محمد الناشري كلمة رحّب في مستهلها بالحضور، مبينًا أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه المتطوعون في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن جهودهم أسهمت بشكل مباشر في دعم رسالة الجمعية وتحقيق أهدافها التوعوية والإنسانية.