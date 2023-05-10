محافظ رجال ألمع يلتقي مديرَ بنك التنمية ويطّلع على خدماته للمواطنين

استقبل محافظُ رجال ألمع "الحسن بن عبدالخالق الحفظي"، بمكتبه اليوم، مديرَ بنك التنمية الاجتماعية بخميس مشيط "محسن بن سعد الشهري"، ويرافقه مديرُ علاقة تمويل المشاريع "إبراهيم بن حسن القيسي"، وعدد من منسوبي البنك.
واطّلع "الحفظي" على أهداف البنك التي تركّز على خدمة المواطنين للاستفادة من خدماته، سواء في القروض الاجتماعية أو المشاريع والأعمال والحرف والنقل، إضافةً إلى تعزيز التعاون في تفعيل المبادرات، والمشروعات الخيرية، والمجتمعية، والتي ستسهم في تمكين مجتمع المحافظة، بمَن فيهم الشباب والأسر المنتجة، في تطوير أعمالهم ومساندتهم وتقديم أوجه الدعم لهم.
مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقامًا إضافية لما يقدمه البنك من خدمات لجميع أبناء المحافظة، من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن وقطاع الأعمال بالمحافظة.