محافظ رجال ألمع يلتقي مديرَ بنك التنمية ويطّلع على خدماته للمواطنين

واطّلع "الحفظي" على أهداف البنك التي تركّز على خدمة المواطنين للاستفادة من خدماته، سواء في القروض الاجتماعية أو المشاريع والأعمال والحرف والنقل، إضافةً إلى تعزيز التعاون في تفعيل المبادرات، والمشروعات الخيرية، والمجتمعية، والتي ستسهم في تمكين مجتمع المحافظة، بمَن فيهم الشباب والأسر المنتجة، في تطوير أعمالهم ومساندتهم وتقديم أوجه الدعم لهم.