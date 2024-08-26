مدير "تعليم محايل" ينقل التعازي لذوي المعلم "معيض الزهراني"

نقل مدير تعليم محايل علي بن أحمد يوسف، اليوم الاثنين، تعازي وزير التعليم، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير والأسرة التعليمية لأسرة المعلم معيض بن مسفر الزهراني، الذي توفي وزوجته وثلاثة من أبنائه، غرقاً في سيول سعيدة الصوالحة غرب عسير.