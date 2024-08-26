مدير "تعليم محايل" ينقل التعازي لذوي المعلم "معيض الزهراني"
نقل مدير تعليم محايل علي بن أحمد يوسف، اليوم الاثنين، تعازي وزير التعليم، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير والأسرة التعليمية لأسرة المعلم معيض بن مسفر الزهراني، الذي توفي وزوجته وثلاثة من أبنائه، غرقاً في سيول سعيدة الصوالحة غرب عسير.
وشارك "يوسف" وعدد من منسوبي التعليم في الصلاة والدفن بالأطاولة بمنطقة الباحة.
وأعرب عن مشاطرتهم ذوي المتوفين أحزانهم، مؤكداً أن التعليم فقد اثنين من أفضل المعلمين الذين سيخلد التاريخ ذكرهما فيما قدماه للعملية التعليمية والتربوية، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويجعل الجنة مثواهم.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر في حينه بعنوان "تعليم عسير" تنعى ضحايا سيول "السعيدة".. مدير مدرسة وزوجته و3 أبناء".
وجاء فيه: "نعتت إدارة تعليم عسير، خمسة من منسوبيها من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم مساء أمس؛ جراء السيول الجارفة بمركز سعيدة الصوالحة".
وقالت "تعليم عسير": إن المتوفين هم: "مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش بمحايل معيض الزهراني، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى بمحايل أيضاً، وثلاثة من أبنائهما ولدان وبنت".
ونُقِل جميع المتوفين إلى ثلاجة مستشفى البرك؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتسليمهم لذويهم لدفنهم.
وحضر إلى مستشفى البرك مدير عام تعليم عسير فهد عقالا، ومدير تعليم محايل علي بن أحمد يوسف، لمشاطرة الأسرة الأحزان وتقديم واجب العزاء، بحضور محافظ البرك وعدد من منسوبي التعليم.
وكان محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح؛ قد وقف ميدانيّاً على بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير.
ووجّه "القرقاح" الجهات ذات العلاقة ببذل أقصى الجهود ودرجات الاستعداد والتأهب لإدارة الأزمة، ومتابعة الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي يشهدها المركز.