أمير الشرقية يطّلع على تميز جامعة الأمير محمد بن فهد بتصنيف "التايمز 2026"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.
وقدّم الأنصاري لسموه عرضًا عن أبرز إنجازات الجامعة وخططها المستقبلية، مستعرضًا تميزها الأكاديمي في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026، حيث حققت الجامعة المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات السعودية من بين 38 جامعة مدرجة، في مؤشر يعكس جودة أدائها الأكاديمي والبحثي، والتزامها بأعلى معايير التميز والابتكار.
كما استعرض رئيس الجامعة التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مختلف المجالات، ودورها في تلبية احتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تُسهم في مسيرة التنمية والابتكار، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى مبادرات الجامعة التطويرية لتعزيز مكانتها العلمية والبحثية، وتوسيع دورها في خدمة التنمية الوطنية من خلال تبني مشاريع استراتيجية.
وفي ختام اللقاء، رفع الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجامعة، مؤكدًا مضي الجامعة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتُسهم في بناء الإنسان وتنمية الوطن.