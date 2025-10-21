أمير الشرقية يطّلع على تميز جامعة الأمير محمد بن فهد بتصنيف "التايمز 2026"

وقدّم الأنصاري لسموه عرضًا عن أبرز إنجازات الجامعة وخططها المستقبلية، مستعرضًا تميزها الأكاديمي في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026، حيث حققت الجامعة المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات السعودية من بين 38 جامعة مدرجة، في مؤشر يعكس جودة أدائها الأكاديمي والبحثي، والتزامها بأعلى معايير التميز والابتكار.