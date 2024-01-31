بقيمة 200 ألف ريال سنوياً.. "تعليم شقراء" تطلق جائزة الأداء المتميز بمعايير عالمية ومحلية

وأكد مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن على أهمية الجائزة، وحث المستهدفين بها على المشاركة فيها، لما سيكون له من أثر في رفع كفاءتهم، وتطوير الأساليب والإستراتيجيات، والمهارات اللازمة في مجال التدريس، والإدارة المدرسية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم للطلاب والطالبات.