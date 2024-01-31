بقيمة 200 ألف ريال سنوياً.. "تعليم شقراء" تطلق جائزة الأداء المتميز بمعايير عالمية ومحلية
أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء جائزة الأداء المتميز بقيمة 200 ألف ريال سنوياً، برعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية، وتُعنى الجائزة بتكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات، ومديري ومديرات المدارس.
وتهدف الجائزة إلى أن تكون جائزة رائدة على مستوى المملكة العربية السعودية لدعم تميّز المعلمين والمعلمات في أدائهم التدريسي، ومديري ومديرات المدارس لتميزهم في أدائهم الإداري والقيادي، وتسعى إلى رفع كفاءة المعلمين والمعلمات، ومديري ومديرات المدارس، عن طريق تعزيز ثقافة الجودة والتميز والإبداع، وتكريم المتميزين وتحفيزهم.
وتستهدف الجائزة في دورتها الأولى المعلمين والمعلمات، ومديري ومديرات مدارس التعليم العام السعوديين بالمدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة شقراء ويندرج ذلك تحت أربع فئات هي:
فئة المعلم المتميز، فئة المعلمة المتميزة، فئة مدير المدرسة المتميز، فئة مديرة المدرسة المتميزة.
وتحوي الجائزة مجالات ومعايير ومؤشرات مؤثّرة بشكل مباشر على الأداء الفعلي، ونواتج التعلم؛ تم استيفاؤها وتطويرها من جوائز ونماذج عالمية، ومحلية، ومؤشرات الأداء بوزارة التعليم، ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والإضافة عليها بما يخدم أهداف الجائزة، وتم تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الجابر أميناً عاماً للجائزة.
وأكد مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن على أهمية الجائزة، وحث المستهدفين بها على المشاركة فيها، لما سيكون له من أثر في رفع كفاءتهم، وتطوير الأساليب والإستراتيجيات، والمهارات اللازمة في مجال التدريس، والإدارة المدرسية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم للطلاب والطالبات.