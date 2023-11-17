تدشين مهرجان "الورد والتين" في المزاحمية.. بمشاركة 70 مزارعًا وشركةً ومشتلًا

وتتميز محافظة المزاحمية بمزارع عديدة متخصصة في زراعة الورد والتين بأنواع متعددة، حيث يبلغ عدد إنتاج الورد سنويًا 12 مليون وردة، وأنواع مختلفة كالورد الجوري بأنواعه وزهور الأقحوان والزنبق والجبسوفيليا، إضافة إلى العديد من نباتات الظل المزهرة.