تدشين مهرجان "الورد والتين" في المزاحمية.. بمشاركة 70 مزارعًا وشركةً ومشتلًا

دشن محافظ المزاحمية خالد العجمي فعاليات مهرجان "الورد والتين" بنسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية في مقر نادي المزاحمية، بمشاركة أكثر من 70 مزارعًا ونخبة من الشركات الزراعية والمشاتل.
ويستمر مهرجان التين والورد بالمزاحمية حتى الاثنين القادم، ويهدف إلى التعريف بإنتاج مزارع المحافظة من الورد والتين بكل أنواعهما؛ تزامنًا مع وفرة موسم التين في المحافظة.
وتحظى محافظة المزاحمية بإنتاج أنواع وأصناف مميزة من الورد والتين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعدًا غذائيًا واقتصاديًا مهمًا.
وأنهى مكتب الوزارة بالمحافظة، بمشاركة الجهات الحكومية، جميع استعداداته للمهرجان؛ لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين، وتم تخصيص مواقع للأسر المنتجة، والدعوة عامة للجميع لزيارة المهرجان.
وتتميز محافظة المزاحمية بمزارع عديدة متخصصة في زراعة الورد والتين بأنواع متعددة، حيث يبلغ عدد إنتاج الورد سنويًا 12 مليون وردة، وأنواع مختلفة كالورد الجوري بأنواعه وزهور الأقحوان والزنبق والجبسوفيليا، إضافة إلى العديد من نباتات الظل المزهرة.
وتعرف المحافظة كذلك بزراعة التين، حيث يبلغ عدد أشجار التين 300 ألف شجرة بأنواع مختلفة كالتين الإسباني الأخضر والتين البروان والتين السلطاني الأخضر بمعدل إنتاج 19 ألف طن سنويًا.