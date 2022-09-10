جمعية البيئة السعودية تؤسس ناديًا للسيدات تحت شعار "العمل المناخي"

أوضحت الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس رئيس مجلس جمعية البيئة السعودية أن الجمعيةً تعمل على المساهمة في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وأهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج عديدة منها برنامج الرياضة والبيئة، حيث قامت بتأسيس فريق SENS Team وهو فريق كرة قدم نسائي تحت شعار "العمل المناخي" المدعوم من جمعية البيئة السعودية لتحقيق أحد أهداف برامج الجمعية الرياضية والبيئية والذي يهدف إلى التوعية بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي والعمل على تحقيق الهدف رقم 13 العمل المناخي من خلال الرياضة.
حيث حقق فريق SENS لكرة القدم النسائي المدعوم من جمعية البيئة السعودية المركز الأول في منافسات المنطقة الغربية ضمن بطولة كأس العالم لأهداف التنمية المستدامة GGWCUP وهي بطولة كرة قدم نسائية يقوم بتنظيمها اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الرياضة بالمملكة تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن برامجها للرياضة من أجل التنمية Sport For Development.
وأضافت: فوز فريق SENS بهذه المنافسة لم يكن بنتائج المباريات داخل الملعب فحسب، لأن البطولة تعتمد على تقييم لعدة محاور ومنها الزي الرسمي المصنوع من مادة قابلة لإعادة التدوير واللوحات والوسائل المتضمنة للرسائل التوعوية التي توصل الرسالة وبالوقت نفسه لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، إضافة إلى المشاركة المجتمعية من قِبل فريق الجمعية في التوعية بواحد من أهداف التنمية المستدامة، وقد اختار الفريق رسميًا الهدف رقم 13 وهو "العمل المناخي" ليكون محورًا لتركيزنا هذا العام وقد وصلنا بعدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 44 ألف مشاهدة خلال فترة البطولة.
وقالت أبو راس إن مشاركة جمعية البيئة السعودية بدعمها للفريق النسائي في هذه البطولة أحد مشروعاتها المندرجة تحت برنامج (الرياضة والبيئة) والذي يعد من البرامج الرئيسة التي تعمل عليها الجمعية.
وقد تم تأسيس الفريق في مطلع العام 2022 من قِبل علاء الملا عضو جمعية البيئة السعودية وبإشراف ودعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية ومن فريق مكون من فتيات سعوديات بنسبة 100% وهن: عنان المهنا، مايا كعكي، عهود الألفي، غادة الصباحي، حنين المالكي، طيف عوض، ريم العبدلي، بشاير موسى، ريفال بن يوسف، وعد عقيبي، والمدرب المتميز أحمد نيازي، والكابتن هيزعة الشهابي، والراعي الرسمي للفريق الشيخ عبدالمعطي كعكي وأكاديمية نجوم الملاعب.