جمعية البيئة السعودية تؤسس ناديًا للسيدات تحت شعار "العمل المناخي"

وأضافت: فوز فريق SENS بهذه المنافسة لم يكن بنتائج المباريات داخل الملعب فحسب، لأن البطولة تعتمد على تقييم لعدة محاور ومنها الزي الرسمي المصنوع من مادة قابلة لإعادة التدوير واللوحات والوسائل المتضمنة للرسائل التوعوية التي توصل الرسالة وبالوقت نفسه لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، إضافة إلى المشاركة المجتمعية من قِبل فريق الجمعية في التوعية بواحد من أهداف التنمية المستدامة، وقد اختار الفريق رسميًا الهدف رقم 13 وهو "العمل المناخي" ليكون محورًا لتركيزنا هذا العام وقد وصلنا بعدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 44 ألف مشاهدة خلال فترة البطولة.