"الهاجري": الشباب صُنَّاع المستقبل وعدم امتلاكهم المهارات اللازمة يجعلهم غير قادرين على خدمة مجتمعاتهم

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عائض الهاجري، أن فئة الشباب تعد، فئة مهمة، وهم الذين يصنعون المستقبل، وانطلاقًا من ذلك فلقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 أن يكون يوم 15 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمهارات الشباب، وذلك تقديرًا للدور الإيجابي والفاعل الذي يلعبه الشباب في صناعة المستقبل، لذا فإنني أنتهز هذه الفرصة لأشيد ببعض المبادرات لبعض المنظمات المتعلقة بالشباب في المملكة، لإطلاق عددٍ من المبادرات المتعلقة بمهارات الشباب لتزويدهم بمختلف المهارات المطلوبة، ومواكبة التطورات المهنية التي يشهدها عالم اليوم.