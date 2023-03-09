"بِرّ جدة" تستعرض تجاربها التنموية وقصص نجاح أبنائها الأيتام

شارك الرئيس التنفيذي لجمعية "البر" بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، وعدد من مسؤولي الجمعية، اليوم الخميس، في ورشة عمل "منظمات المجتمع المدني في المملكة"، في مقر البنك الإسلامي للتنمية.
نظم الورشة، البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وجمعت الورشة العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الصحة والتعليم والبحوث والأعمال الخيرية وتمكين الشباب والمرأة وتغير المناخ والطاقة والبيئة وتنمية المجتمع والزراعة والتنمية الريفية.
وتهدف إلى التعريف ببرنامج تمكين المنظمات غير الحكومية "تضامن" التابع للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، من حيث أهدافه وكيفية الاستفادة من برامجه؛ مثل: أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي، ومسرَّع تضامن وأهدافه وكيفية التسجيل على منصة تضامن.
إضافة إلى حلقة نقاش حوارية ضمّت ممثلين من البنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تحديات وفرص القطاع في المملكة.
وقدَّم الرئيس التنفيذي لـ"البر" بجدة المهندس "حكمي"، خلال الورشة موجزًا مُدعَّمًا بالأرقام عن الجمعية وبرامجها التنموية المسترشدة برؤية المملكة 2030.
واستعرض قصص النجاح التي تحققت في دور الضيافة لرعاية الأيتام التابعة للجمعية بدار الزهراء ودار الشربتلي وشقق رجال المستقبل، مُلقيًا الضوء على الجهود التي تبذلها الجمعية لرعاية الأيتام وخلق البيئة المحفزة لهم من خلال تقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسية والتثقيفية والترفيهية لهم، وتنمية قدراتهم واحتضان مواهبهم ودمجهم في المجتمع.