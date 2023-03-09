"بِرّ جدة" تستعرض تجاربها التنموية وقصص نجاح أبنائها الأيتام

وتهدف إلى التعريف ببرنامج تمكين المنظمات غير الحكومية "تضامن" التابع للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، من حيث أهدافه وكيفية الاستفادة من برامجه؛ مثل: أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي، ومسرَّع تضامن وأهدافه وكيفية التسجيل على منصة تضامن.