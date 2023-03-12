انتظام أكثر من 151 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم صبيا"

وأعلن متحدث "تعليم صبيا" جاهزية 1259 مدرسة، لانطلاق الفصل الثالث على جميع المستويات المدرسية والتعليمية، واكتمال تسليم المقررات، بنسبة 100% في عشرة مكاتب تعليمية، بواقع 837 مدرسة، والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لبعض المدارس، وتهيئة البيئة المدرسية، وتزويدها بما يلزم من المستلزمات التعليمية والمدرسية.