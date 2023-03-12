انتظام أكثر من 151 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم صبيا"

انتظم أكثر من 151 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مدارس إدارة "تعليم صبيا"، بجميع مراحل التعليم الأهلي والأجنبي والحكومي، مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.
وأعلن متحدث "تعليم صبيا" جاهزية 1259 مدرسة، لانطلاق الفصل الثالث على جميع المستويات المدرسية والتعليمية، واكتمال تسليم المقررات، بنسبة 100% في عشرة مكاتب تعليمية، بواقع 837 مدرسة، والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لبعض المدارس، وتهيئة البيئة المدرسية، وتزويدها بما يلزم من المستلزمات التعليمية والمدرسية.
وأشار إلى إعداد خطة لانطلاق الفصل الثالث، تتضمن العديد من المنتجات الإعلامية؛ لتهيئة الطلبة ومنسوبي التعليم وتحفيزهم وبث الرسائل الإيجابية، إضافة إلى إبراز العودة الجادة والجاهزية وجهود وزارة التعليم في جميع الجوانب التعليمية والمدرسية.
وأكد مدير "تعليم صبيا" عثمان بن محمد مسملي، أهمية البداية الجادة والفعالة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، وضرورة التأكد من جاهزية المدارس في جميع الجوانب؛ بما يضمن البداية الجادة والمتميزة، مع الاستمرار في تفعيل المنصات الإلكترونية والتفاعل معها.
وقال "المسملي": إن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها، مقدرًا الجهود المبذولة من الشؤون التعليمية والمدرسية والأقسام المساندة لانطلاقة هذا الفصل، ومشيدًا بما لمسه خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من مديري مكاتب التعليم.
ونوّه مدير "تعليم صبيا" إلى ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة -أيدها الله- مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.