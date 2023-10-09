"رعاية الأيتام" بتربة تنظم دورة حول طرق الاستفادة من "الروبوت"

عقد نادي "عناية" بجمعية رعاية الأيتام بمحافظة تربة -أخيرًا- دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وطرق الاستفادة منه.
وتركز الدورة التي قدمها الدكتور فهد الحمداني، ضمن برامج وأعمال النادي على الاستفادة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال طرح ومناقشة موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وشملت الدورة تطبيقًا عمليًا على طرق الاستفادة من الروبوت وماهيته وكيفية تسخير الإمكانات التقنية فيما يعود على النشء والشباب بالفائدة في التحصيل العلمي.
كما تضمنت الدورة شرحًا تفصيليًا لطرق ربط الروبوت بأجهزة الاتصال الحديثة وسبل تسخير الوسائل البسيطة بما يعود مستقبلاً على رفد الحقل التربوي والاقتصاد الوطني بالفائدة.