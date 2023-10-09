"رعاية الأيتام" بتربة تنظم دورة حول طرق الاستفادة من "الروبوت"

وتركز الدورة التي قدمها الدكتور فهد الحمداني، ضمن برامج وأعمال النادي على الاستفادة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال طرح ومناقشة موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.