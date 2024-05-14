قدمت خدماتها لـ 180 من منسوبيه.. "قلبي" تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي

يُذكر أن الجمعية تشارك في هذه المناسبة حرصًا من مجلس الإدارة على إبراز الدور الفاعل للجمعية لتقديم خدماتها خاصة لمن يعانون بسبب مشكلات في القلب وتقديم كل ما من شأنه التقليل من الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب والحرص على توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن عدم القيام بإجراء فحوص دورية للقلب بشكل خاص وبقية العلامات الحيوية بالأجسام كافة بشكل عام.