قدمت خدماتها لـ 180 من منسوبيه.. "قلبي" تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي

شاركت جمعية رعاية مرضى القلب" قلبي" الأربعاء الماضي، في اليوم العالمي للهلال الأحمر، والذي أُقيم بالمبنى الرئيس لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.
حيث قدمت الجمعية خدماتها لعدد تجاوز 180 من منسوبي الهيئة، وتمثلت هذه الخدمات في قياس العلامات الحيوية وضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وتم تقديم عديد الاستشارات الطبية بوجود نخبة من الأطباء المتطوعين في الجمعية.
فيما وجدت العيادة المتنقلة التابعة لجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" أمام مقر الهيئة، حيث تم من داخل العيادة تخطيط وفحص القلب وأشعة الأيكة من خلال كادر طبي مؤهل واستشاري أشعة قلب.
كما تم خلال المشاركة شرح استخدام الموقع الإلكتروني للجمعية للتعريف بخدماتها وكيفية تسجيل مستفيد جديد أو متطوع أو تقديم عام للجمعية.
وشاهد الجميع الفيديو التعريفي والذي استعرض مشاركات وإنجازات جمعية قلبي منذ إنشائها عام 1440 وحتى الآن.
وشارك في فعالية اليوم العالمي للهلال الأحمر ثلاثة وعشرون متطوعًا ومتطوعة في جمعية قلبي وتنوعت مشاركتهم ما بين منظمين وفنيي أشعة وأطباء قلب ومساعدي صحيين.
يُذكر أن الجمعية تشارك في هذه المناسبة حرصًا من مجلس الإدارة على إبراز الدور الفاعل للجمعية لتقديم خدماتها خاصة لمن يعانون بسبب مشكلات في القلب وتقديم كل ما من شأنه التقليل من الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب والحرص على توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن عدم القيام بإجراء فحوص دورية للقلب بشكل خاص وبقية العلامات الحيوية بالأجسام كافة بشكل عام.