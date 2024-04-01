"خيرية دعوة وإرشاد نعجان" تنظم رحلات عمرة لأكثر من مئة شخص

ونوه إلى المساهمة المتميزة للحكومة في تحقيق السلامة من الأمراض والأوبئة، والاهتمام بشؤونهم نحو عمرة خالية تماماً من كل ما يكدر سائر الأمن والأمان، والسلامة من خلال توجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- أيدهما الله تعالى -.