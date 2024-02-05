نائب أمير تبوك يطلع على منجزات نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة وينوه بحجم الجهود المبذولة

واطلع الأمير خالد بن سعود على التقرير السنوي للنادي لعام 2023م، واستمع إلى شرح عن أهم إنجازات النادي ومنها وصول عدد الاعبين بالنادي الى أكثر من 300 لاعب ولاعبة وتحقيق النادي 13 بطولة محلية وخليجية و36 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الألعاب والتي بلغت 13 لعبة في الإعاقة الحركية والذهنية والشلل الدماغي والبصرية، بالإضافة إلى الشراكات المجتمعية الذي تربط النادي مع الجهات المختلفة لخدمة منسوبيه من اللاعبين، ومشاركة النادي في العديد من الأنشطة المجتمعية والرياضية بالمنطقة.