نائب أمير تبوك يطلع على منجزات نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة وينوه بحجم الجهود المبذولة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادى ذوى الإعاقة بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي، يرافقه عددا من اللاعبين واللاعبات بالنادي.
واطلع الأمير خالد بن سعود على التقرير السنوي للنادي لعام 2023م، واستمع إلى شرح عن أهم إنجازات النادي ومنها وصول عدد الاعبين بالنادي الى أكثر من 300 لاعب ولاعبة وتحقيق النادي 13 بطولة محلية وخليجية و36 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الألعاب والتي بلغت 13 لعبة في الإعاقة الحركية والذهنية والشلل الدماغي والبصرية، بالإضافة إلى الشراكات المجتمعية الذي تربط النادي مع الجهات المختلفة لخدمة منسوبيه من اللاعبين، ومشاركة النادي في العديد من الأنشطة المجتمعية والرياضية بالمنطقة.
ونوه الأمير خالد بن سعود بما حققه نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة مؤخراً من إنجازات تستحق الفخر في مختلف الألعاب، مشيدًا بما تلقاه هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام ودعم القيادة الرشيدة وبجهود النادي في توفير جميع احتياجات اللاعبين.
من جهته أعرب الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعم ورعاية النادي ليكون له دوره في استقطاب هذه الفئة الغالية في مختلف الألعاب الرياضية..