أمير حائل يكرّم "إكرام" خلال ملتقى حفظ النعمة 2030

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، ممثلةً في مديرها أحمد حربي المطرفي؛ تقديرًا لجهودها وتميزها في حفظ النعمة لتعزيز الأمن الغذائي والحد من هدر النعمة.