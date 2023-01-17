أمير حائل يكرّم "إكرام" خلال ملتقى حفظ النعمة 2030

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، ممثلةً في مديرها أحمد حربي المطرفي؛ تقديرًا لجهودها وتميزها في حفظ النعمة لتعزيز الأمن الغذائي والحد من هدر النعمة.
جاء ذلك في ختام أعمال ملتقى حفظ النعمة 2030 الذي أقيم برعاية أمير منطقة حائل بمشاركة جمعية إكرام لحفظ الطعام لاستعراض تجاربها وتطبيقها "إكرام" ومميزاته وأهدافه.
وقال "المطرفي": لفتة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود لفتة أبوية وقيادية، وقد أسعدني بحفاوته أثناء اللقطة الجماعية حتى أحظى بالمشاركة في اللقطة الختامية.
وأضاف: "قرّبني الأمير منه وأثنى على عمل الجمعية، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في رؤية المملكة 2030 في مكة المكرمة".