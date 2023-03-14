بمشاركة جهات حكومية وخاصة وطلاب.. تدشين مبادرة تشجير في متنزه "خطة حائل"

وأكد مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الخطة، الدكتور فهد الحر، أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات ومتابعة المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الدكتور فهد بن معيض الحسني. مشيرًا إلى أن الوحدة ركزت على إبراز أهمية التشجير، والعناية بها، من خلال إشراك الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وطلاب المدارس في زراعة الشتلات بمتنزه الخطة.