بمشاركة جهات حكومية وخاصة وطلاب.. تدشين مبادرة تشجير في متنزه "خطة حائل"

نفَّذت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الخطة في مدينة الخطة شمال منطقة حائل مبادرة تشجير في متنزه مدينة الخطة، إضافة لحملة توعوية عن مدى أهمية التشجير، وذلك على هامش فعاليات أسبوع البيئة الذي يقام تحت شعار "بيئتك تعرفك".
وأكد مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الخطة، الدكتور فهد الحر، أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات ومتابعة المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الدكتور فهد بن معيض الحسني. مشيرًا إلى أن الوحدة ركزت على إبراز أهمية التشجير، والعناية بها، من خلال إشراك الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وطلاب المدارس في زراعة الشتلات بمتنزه الخطة.
وأضاف "الحر": "يأتي أسبوع البيئة هذا العام تحت عنوان (بيئتك تعرفك)؛ لأن البيئة تعرفك بسلوكك، سواء الإيجابي أو السلبي. وسلوكك تجاه بيئتك يبقى ويدوم، ويُعرّف بك، وسنعمل مستقبلاً على العديد من المبادرات البيئية بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة".