حصلوا على المراكز الأولى.. محافظ تيماء يُكَرّم 48 حافظًا لكتاب الله

وقدّم "السديري" شكره لكل من حضر ودعم هذه المسابقة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، بحضور رئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي ورئيس الجمعية الشيخ فيصل علي الشمري، سائلًا الله لهم التوفيق، وأن يفيدهم بما تعلموا وحفظوا من كلام الله؛ معبّرًا عن فخره بما تشرفت به المحافظة من تمثيل حُفّاظها من مجمع حلقات جامع الرحمانية في مسابقة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لحفظ القرآن الكريم ووصلوا للمراكز النهائية.