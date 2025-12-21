بقعاء تفوز بجائزة أمير حائل للتميّز البيئي بإنجازات خضراء ومبادرات مجتمعية واسعة

سجلت محافظة بقعاء خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات البيئية النوعية ضمن مشاركتها في جائزة أمير منطقة حائل للتميز البيئي، التي نالتها بجدارة بعد استعراض جهودها المتكاملة في تنمية الغطاء النباتي وحماية البيئة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء في ملف المشاركة أن التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شارك 360 متطوعًا في مبادرات التشجير، و400 متطوع في حملات تنظيف عامة، كما تمت زراعة أكثر من 18,000 شتلة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية – شعيب البدع، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وشهدت مدارس المحافظة دورًا فاعلًا، حيث نفذت متوسطة وثانوية الزبيرة بالتعاون مع شركة "معادن" مبادرة لزراعة 1,000 شتلة، بينما نظمت متوسطة تربة للبنين حملة لتنظيف المنتزهات، ما عزز الوعي البيئي وغرس روح المسؤولية المجتمعية.
وفي إطار المشاريع البيئية، نفذت الجهات الشريكة أعمال تأهيل للأشجار المتضررة جنوب المحافظة، وأُعيد تأهيل 12 شجرة في شعيبة المياه، كما أطلقت بلدية بقعاء مشروعًا لإنشاء 13 حديقة، وزراعة 2,641 شجرة وشجيرة، إلى جانب تقليم وتزيين 29,300 شجرة ونخلة.
ونفذت المحافظة 180 جولة ميدانية لمكافحة الاحتطاب دون تسجيل مخالفات، كما أزالت البلدية أكثر من 14,700 طن من الأنقاض، و53 حملة رش لمعالجة التلوث البصري.
وشملت مبادرات التشجير غرس 5,000 شجرة عبر فرع وزارة البيئة، وتشجير كلية التقنية بـ500 شجرة مثمرة، ومشاركة 250 متطوعًا في 3 فرص تطوعية، بالإضافة إلى مبادرة "يد تغرس.. وأرض تزدهر" بممشى جادة الأمير، والتي شهدت زراعة أكثر من 7,000 شتلة من الأشجار البرية.
كما تضمن ملف الإنجازات تشجير متنزه بقعاء البري بزراعة 80,000 شتلة جديدة، وإعادة زراعة 40,000 أخرى، وزراعة 950 شتلة برية و2,500 شتلة متنوعة في الأجفر، و1,380 شتلة في تربة.
وأظهر الملف أن إجمالي ما تم تشجيره خلال عام 2025 تجاوز 112,641 شجرة وشتلة، في تأكيد واضح على التزام المحافظة بالاستدامة البيئية ودعم مستهدفات جائزة أمير منطقة حائل.
وقد مثل محافظة بقعاء في استلام الجائزة محافظها محمد مطلق القنون، الذي تسلمها من راعي المناسبة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود.