بقعاء تفوز بجائزة أمير حائل للتميّز البيئي بإنجازات خضراء ومبادرات مجتمعية واسعة

وجاء في ملف المشاركة أن التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شارك 360 متطوعًا في مبادرات التشجير، و400 متطوع في حملات تنظيف عامة، كما تمت زراعة أكثر من 18,000 شتلة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية – شعيب البدع، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.