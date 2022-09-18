هيئة "الأمر بالمعروف" بمحافظة قلوة بالباحة تفعّل حملة "حقُّ الله"

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، مضامين حملة "حقُّ الله" التوعوية؛ وذلك من خلال عرض المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات التجارية.
وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة، الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن حملة "حقُّ الله" تهدف إلى التوعية بتعظيم قدر التوحيد، وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، وتستهدف المجتمع بجميع شرائحه، عبر برامج متنوعة، من خلال الوسائل التوعوية المختلفة.
وأوضح أنها تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية المتميزة؛ لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.