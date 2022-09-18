هيئة "الأمر بالمعروف" بمحافظة قلوة بالباحة تفعّل حملة "حقُّ الله"

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة، الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن حملة "حقُّ الله" تهدف إلى التوعية بتعظيم قدر التوحيد، وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، ‏وتستهدف المجتمع بجميع شرائحه، عبر برامج متنوعة، من خلال الوسائل التوعوية المختلفة.