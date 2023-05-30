نائب أمير مكة يشهد حفل تكريم خريجي التدريب التقني.. الخميس المقبل

يشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الحفل الموحد لخريجي ومتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر الخميس المقبل، على مسرح المعهد الصناعي الثانوي بجدة.
ورفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي والاهتمام بالتدريب التقني.
وأشار إلى أن ما تلقاه المؤسسة من اهتمام ومتابعة هو تأكيد على دورها الريادي في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.
وأعرب "الفهيد" عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة؛ لرعايته حفل التخرج الذي نحتفي فيه بتخريج أكثر من 16300 خريج وخريجة للعام التدريبي الجاري، يمثلون كليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات، والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية والمعاهد الصناعية ومعاهد التدريب الأهلي بمحافظات منطقة مكة المكرمة.
كما أشاد بحرص الأمير بدر بن سلطان، على تعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.