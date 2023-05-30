نائب أمير مكة يشهد حفل تكريم خريجي التدريب التقني.. الخميس المقبل

يشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الحفل الموحد لخريجي ومتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر الخميس المقبل، على مسرح المعهد الصناعي الثانوي بجدة.