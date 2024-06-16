"أمير تبوك" يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أدى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وجموع المصلين بالمنطقة اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيدين بالمدينة.
وأَم المصلين إمامُ وخطيب جامع الملك فهد بتبوك الشيخ سعود بن محمد العنزي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وتكبير الله سبحانه.
وقال العنزي: "هنيئًا لكم هذا العيد، جعل الله أيامكم دومًا سرورًا، وزادكم بالعيد بهجةً وحبورًا، تقبل الله طاعاتكم، وأعلى درجاتكم، وكفر عنكم من سيئاتكم، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والسعادة، والعز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين"؛ مؤكدًا أن المملكة تقدم جهودًا جبارة في خدمة ضيوف الرحمن.
وسأل إمام وخطيب جامع الملك فهد في ختام خطبته، الله، أن يزيد هذا البلد تشريفًا وحفظًا، وأن يديم عليه أمنه واستقراره وقيادته بخير وعافية وعز للإسلام والمسلمين، وأن يتقبل من الحجاج أعمالهم ويجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا ويردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.