"أمير تبوك" يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

وقال العنزي: "هنيئًا لكم هذا العيد، جعل الله أيامكم دومًا سرورًا، وزادكم بالعيد بهجةً وحبورًا، تقبل الله طاعاتكم، وأعلى درجاتكم، وكفر عنكم من سيئاتكم، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والسعادة، والعز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين"؛ مؤكدًا أن المملكة تقدم جهودًا جبارة في خدمة ضيوف الرحمن.