"بيئة جدة" تشارك في ملتقى رؤى مستدامة لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في ملتقى رؤى مستدامة، الذي أقيم في كلية جدة العالمية الأهلية، بحضور نائب مدير عام المكتب بالمحافظة ريم بنت أحمد باحمدين، وعميد الكلية الدكتور طارق حمدي، ووكيلة الكلية الدكتورة مي الأشول، إلى جانب نخبة من المهتمين بالاستدامة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
يهدف الملتقى إلى إبراز الجهود الوطنية في مجال الاستدامة، وتسليط الضوء على التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، إضافةً إلى تعزيز الوعي بأهمية الممارسات البيئية السليمة ودورها في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وقد ألقت ريم باحمدين كلمة بعنوان "الاستدامة في رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو مستقبل أخضر ومستدام"، استعرضت خلالها جهود الوزارة في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى إبراز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد القرني أن مشاركة المكتب في الملتقى تأتي ضمن حرص الوزارة على نشر الوعي البيئي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن غرس مفاهيم الاستدامة في فكر الجيل الجديد يُعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل بيئي مزدهر ومستدام.
وفي ختام الملتقى، قدمت إدارة كلية جدة العالمية الأهلية شكرها وتقديرها لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة على مشاركته الفاعلة وجهوده المستمرة في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة في المجتمع.