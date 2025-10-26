"سيدات الفكر" يناقش دور الأدب في دعم التعافي من السرطان ضمن فعاليات أكتوبر الوردي
في إطار التفاعل الثقافي مع فعاليات أكتوبر الوردي، نظم نادي سيدات الفكر الثقافي أمس جلسة حوارية بعنوان "القراءة والكتابة جسرٌ للتشافي من مرض السرطان"، وذلك ضمن مشاركته في برامج الشريك الأدبي، بحضور الأميرة الهنوف بنت ممدوح آل سعود.
وأدارت الجلسة الإعلامية نوف الأكلبي، التي استضافت الكاتبة إلهام المحمدي للحديث عن الأثر العلاجي للكلمة، ودورها في دعم الصحة النفسية خلال رحلة التعافي من السرطان، مؤكدة أن القراءة والكتابة يمكن أن تسهما في استعادة التوازن والراحة النفسية.
وشارك في تنظيم الجلسة كل من العنود العتيبي وندى الطيار، وحرصتا على تقديم الفعالية بروح تجمع بين الثقافة والوعي الإنساني، في جو يدمج بين التفاعل الأدبي والدعم النفسي.
كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصات، منهن سعاد المزيعل وصباح الغامدي في أركان تفاعلية ركزت على رسائل الأمل والإبداع، إلى جانب ركن توعوي قدّمته الدكتورة نوف الرويسان، تضمن نشرات تثقيفية عن السرطان جرى توزيعها على الحضور بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية والجسدية.
وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود نادي سيدات الفكر لإبراز دور الأدب في دعم جودة الحياة، وتسليط الضوء على الكلمة كوسيلة للتعبير والتشافي في مواجهة التحديات الصحية والإنسانية.