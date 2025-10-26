"سيدات الفكر" يناقش دور الأدب في دعم التعافي من السرطان ضمن فعاليات أكتوبر الوردي

وأدارت الجلسة الإعلامية نوف الأكلبي، التي استضافت الكاتبة إلهام المحمدي للحديث عن الأثر العلاجي للكلمة، ودورها في دعم الصحة النفسية خلال رحلة التعافي من السرطان، مؤكدة أن القراءة والكتابة يمكن أن تسهما في استعادة التوازن والراحة النفسية.