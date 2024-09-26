بـ 15 فعالية.. أهالي الليث يحتفلون باليوم الوطني 94

وتضمن الاحتفال الذي نظمته بلدية غميقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي العديد من الفقرات والبرامج والفعاليات المتنوعة شملت أكثر من 28 معرضًا للجهات المشاركة؛ وعروضًا فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد؛ إلى جانب إقامة أكثر من 15 فعالية متنوعة للتعبير عن الفرحة بيوم الوطن، تضمنت عرضًا مرئيًا، وعرض إنارة ليزرية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والأسر المنتجة والقصائد؛ إضافةً لتوزيع العديد من الهدايا على المواطنين والمقيمين.