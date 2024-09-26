بـ 15 فعالية.. أهالي الليث يحتفلون باليوم الوطني 94

احتفى أهالي محافظة الليث بمُناسبة اليوم الوطني الـ 94 بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، ووكيل أمين جدة لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني؛ ومُديري ورؤساء الإدارات الحكومية.
واتّسم هذا الاحتفال الوطني بالطابع الاجتماعي وإشراك كافة فئات المجتمع في التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء والعطاء للوطن؛ مُعربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر -حفظهم الله.
وتضمن الاحتفال الذي نظمته بلدية غميقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي العديد من الفقرات والبرامج والفعاليات المتنوعة شملت أكثر من 28 معرضًا للجهات المشاركة؛ وعروضًا فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد؛ إلى جانب إقامة أكثر من 15 فعالية متنوعة للتعبير عن الفرحة بيوم الوطن، تضمنت عرضًا مرئيًا، وعرض إنارة ليزرية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والأسر المنتجة والقصائد؛ إضافةً لتوزيع العديد من الهدايا على المواطنين والمقيمين.