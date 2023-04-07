شؤون الحرمين تدشن جناحها في فعالية "فوانيس 6"

وأشار إلى أن المعرض يحظى بالعديد من المعروضات، كأطياب الكعبة المشرفة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى حياكة كسوة الكعبة عبر منسج كسوة الكعبة المشرفة وإتاحة المجال لزوار الجناح للمشاركة في حياكة جزء من كسوة الكعبة لهذا العام 1444هـ.