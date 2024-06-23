"الندوة العالمية" تنفذ مشروع الأضاحي في عدة جامعات إفريقية

نفذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشروع الأضاحي للعام 1445هـ، في عدد من الجامعات الحكومية في إفريقيا، بحضور وإشراف عدد من الأساتذة الجامعيين.
شمل المشروع، ذبح الأضاحي من الأغنام والأبقار، وتوزيعها على سكنات الطلاب والطالبات الدارسين والدارسات في هذه الجامعات.
كما استفاد من المشروع عدد كبير من الأسر والأرامل والأيتام والمحتاجين في منطقة الأحياء الجامعية.
ومن أبرز الجامعات التي استفادت من المشروع: جامعة موي، فرع ممباسا بكينيا، وجامعة باراكو في بنين، وكلية الدراسات الإسلامية في دار السلام بتنزانيا، والجامعة الإسلامية في أوغندا، وجامعة توليار في مدغشقر، وكلية شرق فريتاون في سيراليون، وغيرها من الكليات والجامعات.
وأشاد مديرو وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الدارسون في هذه الكليات والجامعات بهذا المشروع، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا لدعمهم لهذه المشروعات التي تنفذها الندوة العالمية.
كما شكروا الأمين العام ومنسوبي إدارات الندوة المشرفة على تنفيذ المشروع بالتعاون والشراكة مع مؤسساتهم التعليمية في إفريقيا.