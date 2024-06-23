"الندوة العالمية" تنفذ مشروع الأضاحي في عدة جامعات إفريقية

ومن أبرز الجامعات التي استفادت من المشروع: جامعة موي، فرع ممباسا بكينيا، وجامعة باراكو في بنين، وكلية الدراسات الإسلامية في دار السلام بتنزانيا، والجامعة الإسلامية في أوغندا، وجامعة توليار في مدغشقر، وكلية شرق فريتاون في سيراليون، وغيرها من الكليات والجامعات.