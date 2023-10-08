رئيس جامعة حفر الباطن يصدر حزمة قرارات تنفيذية ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي

أصدر رئيس جامعة حفر الباطن المكلف، الدكتور محمد بن عتيق العنزي، حزمة من القرارات التنفيذية في الجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير الهيكل التنظيمي وبما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الإستراتيجية وتطلعاتها.
وتضمّنت القرارات الصادرة اعتماد الهيكلة الشاملة والوحدات التنظيمية المرتبطة بمكتب رئيس الجامعة، واعتماد الهيكلة الشاملة والوحدات التنظيمية المرتبطة بالوكالات.
كما تضمنت القرارات إنشاء عدد من الإدارات والمراكز، من أبرزها إنشاء إدارة أملاك الجامعة، ومعهد للدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة، ومركز للبحوث الهندسية والتقنية، ومركز للبحوث الطبية والتطبيقية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الكراسي العلمية، وإنشاء مركز لريادة الأعمال، وإنشاء إدارة لشؤون المعيدين والمحاضرين، وإنشاء كليــة مستقلة للتمريض، واعتماد كلية الطب ضمن الهيكلة المعتمدة للجامعة.
وشملت القرارات الصادرة أيضاً دمج بعض الكيانات وتعديل مسميات عدد من الإدارات والمراكز بالجامعة ومن أبرزها: اعتماد تحويل عمادة شؤون المكتبات إلى الإدارة العامة لمصادر المعرفة، واعتماد تعديل مسمى مكتب الشراكات والتعاون الدولي إلى إدارة الشراكات والعلاقات الصناعية، وتعديل مسمى المركز الصحي إلى المركز الطبي، وتعديل مسمى مركز التوجيه والإرشاد الجامعي إلى مركز التميز الطلابي، وتعديل مسمى مركز اللغة الإنجليزية إلى مركز اللغات، وتعديل مسمى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام إلى الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
وتأتي هذه القرارات لرفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، والارتقاء بجودة مخرجات الجامعة، وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.