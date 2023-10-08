رئيس جامعة حفر الباطن يصدر حزمة قرارات تنفيذية ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي

كما تضمنت القرارات إنشاء عدد من الإدارات والمراكز، من أبرزها إنشاء إدارة أملاك الجامعة، ومعهد للدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة، ومركز للبحوث الهندسية والتقنية، ومركز للبحوث الطبية والتطبيقية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الكراسي العلمية، وإنشاء مركز لريادة الأعمال، وإنشاء إدارة لشؤون المعيدين والمحاضرين، وإنشاء كليــة مستقلة للتمريض، واعتماد كلية الطب ضمن الهيكلة المعتمدة للجامعة.