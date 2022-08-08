"تعليم القنفذة" تطلق برامج التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أطلقت "إدارة تعليم القنفذة" حزمة من برامج التطوير والتدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حضوريًّا وعن بعد، وذلك عبر منصة التطوير المهني للإدارة، بمشاركة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد الجعفري.
وانطلقت اليوم فعاليات برامج التدريب الصيفي للبنين والبنات على مستوى جميع مراكز التدريب في الإدارة.
وقد اشتملت البرامج على العديد من الدورات التدريبية للمعلمين في المنصات التعليمية والتعليم المدمج، ومهارات الاتصال والتطوير المهني القائم على الدرس، والاختبارات الدولية والوطنية، وملف الإنجاز للمعلم، واستراتيجية الفهم وتنمية المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التعامل مع الصفوف الأولية، وكذلك تدريب معلمي تعليم الكبار.
ويقدِّم مركز التدريب برامج تدريبية للمعلمات في التربية البدنية والأمن والسلامة والتعليم المستمر لتعليم الكبيرات، ومهارات رفع التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية لرفع التحصيل الدراسي للطالبات، والتقويم في التربية الفنية وجدارة القائد التعليمي، والتعليم القائم على المشروعات.. وغيرها.
وصرَّح مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، بأهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات؛ ما يساعد على الرقي بالعملية التعليمية؛ إذ تأتي هذه البرامج قبل بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ حرصًا من وزارة التعليم على تحسين مخرجات التعلم، وتحقيق رؤية الوطن 2030، وبهدف تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.. فيما قدَّم مدير تعليم القنفذة شكره لمعالي وزير التعليم، ولمعالي نائب وزير التعليم، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي التعليمية والمهنية.