"تعليم القنفذة" تطلق برامج التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

وصرَّح مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، بأهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات؛ ما يساعد على الرقي بالعملية التعليمية؛ إذ تأتي هذه البرامج قبل بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ حرصًا من وزارة التعليم على تحسين مخرجات التعلم، وتحقيق رؤية الوطن 2030، وبهدف تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.. فيما قدَّم مدير تعليم القنفذة شكره لمعالي وزير التعليم، ولمعالي نائب وزير التعليم، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي التعليمية والمهنية.