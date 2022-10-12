"تمكين" العمل التنموي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود

وقّع رئيس مجلس إدارة جمعية تمكين العمل التنموي، عبدالعزيز الراجحي، اليوم الأربعاء؛ مذكرة تعاون مشترك مع وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتطوير الأعمال والاستثمار الدكتور عبدالرحمن الصغير.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دعم القطاع غير الربحي، والتي تسهم في خدمة المجتمع بتطوير منظمات ذلك القطاع في الجانب المالي والإداري والتقني والبناء المؤسسي.
وبشكلٍ خاص في تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، وإجراء المهام والمشروعات البحثية، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية، وتطوير البرامج، والخطط التدريبية والتوعوية، وتنفيذها.
وكذا تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، والإصدارات العلمية والشراكة لتحقيق برامج المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك.
وقال رئيس مجلس إدارة "تمكين": إن هذه الاتفاقية تأكيد للدور المحوري الذي يقدمه القطاع الثالث في مسيرة البناء والتقدم والارتقاء به وتحوله نحو المؤسسية، وتطبيق معايير الحوكمة لتواكب التحول السريع الذي تشهده المملكة.
وأشار "الراجحي" إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تحقيق إنجازات كبيرة تشرف عليها الجمعية، وهي تعنى بكل أوجه التنمية والتمكين للقطاع غير الربحي.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لـ"تمكين" مساعد الفاضل، أهمية الشراكات والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص؛ مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف "الفاضل" أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من اهتمام الجمعية بتحفيز القطاع العام والخاص في المساهمة والمشاركة بتنمية المجتمع، والاستفادة من الميز التنافسية لكل طرف؛ لتحسين الأداء والوصول للأهداف بكفاءة عالية.