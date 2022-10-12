"تمكين" العمل التنموي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود

وقال رئيس مجلس إدارة "تمكين": إن هذه الاتفاقية تأكيد للدور المحوري الذي يقدمه القطاع الثالث في مسيرة البناء والتقدم والارتقاء به وتحوله نحو المؤسسية، وتطبيق معايير الحوكمة لتواكب التحول السريع الذي تشهده المملكة.