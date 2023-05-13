متدربو التدريب التقني والمهني يحصدون 10 جوائز عالميًا في ITEX 2023

وحصد ثلاثة من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: أسعد بن سلطان الريفي في مجال التصميم الصناعي، وعمار بن هارون منصور في مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالله بن عبدالرحمن البكري في مجال الوسائط المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونال خمسة متدربين ميداليات فضية، وهم: رامي بن غازي الرشيدي مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالله بن عبدالعزيز المزيعل في مجال التصميم الصناعي، وعامر بن سعيد الجهني في مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالرحمن بن محمد الأنصاري في مجال البيئة، ومحمد بن يوسف آل سرحان في مجال تكنولوجيا الآلات والمعدات، وفيما فاز المتدرب علي بن سعد الغامدي بالميدالية البرونزية في مجال الأتمتة والعمليات والمتدرب بدر بن خالد المطيري في مجال الاتصالات التقنية الذكية.