مسح إحصائي لأعداد المصابين.. قافلة "طيف عزيز" تصل النعيرية.. الخميس

وتتكون القافلة من حافلات مصممة بشكل احترافي لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة، لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال الإجابة المباشرة على أسئلة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما تمكن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.