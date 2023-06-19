مسح إحصائي لأعداد المصابين.. قافلة "طيف عزيز" تصل النعيرية.. الخميس

تصل يوم الخميس القادم قافلة "طيف عزيز" أحد مشاريع جمعية أسر التوحد إلى محافظة النعيرية ضمن رحلتها لـ 13 منطقة إدارية.
وتهدف القافلة وبشكل مجاني إلى رفع الوعي باضطراب طيف التوحد والإسهام في اكتشافه مبكراً وإيصال الخدمات الصحية لذوي الاضطراب من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي لتقديم الاستشارات الهامة لهم وحجز مواعيد مجدولة مع أطباء وإخصائيين من خلال عيادة الجمعية. بالإضافة للإسهام في مسح إحصائي دقيق بأعداد المصابين باضطراب طيف التوحد.
وتتكون القافلة من حافلات مصممة بشكل احترافي لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة، لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال الإجابة المباشرة على أسئلة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما تمكن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.
وتهيب إدارة جمعية أسر التوحد بأهالي محافظة النعيرية والمحافظات الأخرى الاستفادة من البرامج التي تقدمها قافلة "طيف عزيز" للحيلولة دون تكبدهم عناء السفر والبحث عن مراكز متخصصة باضطراب طيف التوحد.
وكانت القافلة قد بدأت مشوارها بتدشين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وبحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد.