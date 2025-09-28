نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة ويشيد بجهود رجال الأمن

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة تبوك السابق اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير شرطة منطقة تبوك المعيّن حديثًا اللواء محمد بن سفر الزهراني.
وأثنى سموه على الجهود التي بذلها اللواء الزبن طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء الزهراني التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مشيدًا بما يقدمه رجال الأمن من جهود كبيرة في الميدان، ومنوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبمتابعة واهتمام سمو وزير الداخلية.
من جهتهم، عبّر اللواء إبراهيم الزبن واللواء محمد الزهراني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة لكافة الأجهزة الأمنية في المنطقة.