نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة ويشيد بجهود رجال الأمن

وأثنى سموه على الجهود التي بذلها اللواء الزبن طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء الزهراني التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مشيدًا بما يقدمه رجال الأمن من جهود كبيرة في الميدان، ومنوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبمتابعة واهتمام سمو وزير الداخلية.