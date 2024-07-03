توقيع شراكة استراتيجية بين "جامعة سعود" وجمعية المسؤولية المجتمعية

وقّع نائبُ رئيس "جامعة الملك سعود" للتخطيط والتطوير، الدكتور علي بن محمد مسلمي، الاثنين الماضي، بمقر الجامعة؛ اتفاقيةَ تعاون وشراكة استراتيجية مع رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود بن حسين السبيعي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء الشراكة وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود والخطط الاستراتيجية المشتركة؛ لتوعية المجتمع السعودي بأهمية مبادرات المسؤولية المجتمعية ودور الأفراد والقطاعات المختلفة في تفعيلها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ويأتي تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم برامج ومشروعات المسؤولية المجتمعية وإجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل في مجال المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى فتح المجال للتدريب التعاوني للطلاب.
وقد حضر مراسمَ التوقيع من جامعة الملك سعود: عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، ومستشارة نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة خلود العبدالكريم، ورئيس اللجنة الاستشارية لمكتب العلاقات المجتمعية الدكتور غدير الشمري، ومدير مكتب العلاقات المجتمعية فواز السبيعي، وأعضاء اللجنة الدائمة للعمل المجتمعي.
وحضر من جمعية المسؤولية المجتمعية: الرئيسُ التنفيذي للجمعية عبدالله بن سليمان المهنا، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد العنقري، والمستشار الإعلامي الدكتور تركي العيار، ومشرفة العلاقات العامة في الجمعية روان الشهراني.
وعقد اجتماع تحضيري بعد انتهاء مراسم التوقيع؛ لتفعيل بنود الاتفاقية؛ حيث اتفق الجانبان على تنظيم ملتقى المسؤولية المجتمعية للجامعات في نهاية عام 2024، وإقامة معرض للمسؤولية المجتمعية يتزامن مع "اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية"، 23 مارس، وإطلاق دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية، ودبلوم آخر أكاديمي للمسؤولية المجتمعية.
وتأييد فكرة إيجاد مقرّر دراسي في كليات الجامعة، يقوم على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وإجراء مجموعة من الدراسات والبحوث في المسؤولية المجتمعية التي تكون مستقبلًا مرجعًا للباحثين والدارسين وترجمة الكتب والدراسات.