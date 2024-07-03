توقيع شراكة استراتيجية بين "جامعة سعود" وجمعية المسؤولية المجتمعية

وعقد اجتماع تحضيري بعد انتهاء مراسم التوقيع؛ لتفعيل بنود الاتفاقية؛ حيث اتفق الجانبان على تنظيم ملتقى المسؤولية المجتمعية للجامعات في نهاية عام 2024، وإقامة معرض للمسؤولية المجتمعية يتزامن مع "اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية"، 23 مارس، وإطلاق دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية، ودبلوم آخر أكاديمي للمسؤولية المجتمعية.