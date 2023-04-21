"مكة تعايدنا".. الهيئة الملكية بالعاصمة المقدسة تحتفل بالعيد بحي حراء الثقافي

وتقدم فعاليّة "مكة تعايدنا"، والتي تستوعب أكثر من عشرة آلاف زائر يوميًا، أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، تنقسم الفعاليّات إلى المعارض الفنية مثل مساء الجبل ومعرض الطّريق إلى مكة ومعرض جبال مكة، وفعاليّات الأطفال مثل ساحات الألعاب الهوائية وساحة الألعاب الترفيهية والتعليمية ومسرح الطفل٫ حيث يحظى الأطفال بمجموعة كبيرة من الجوائز تقدمها لهم الهيئة الملكية، إضافة إلى فعاليّات "خيمة العيد" و "المركاز" و"قوافل" و"فارس حراء" وغيرها من البرامج والأنشطة المختلفة لسائر الأعمار.