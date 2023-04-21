"مكة تعايدنا".. الهيئة الملكية بالعاصمة المقدسة تحتفل بالعيد بحي حراء الثقافي

تنطلق غدًا ثاني أيام العيد فعاليّة "مكة تعايدنا" التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حي حراء الثقافي، وتستمر لمدة 7 أيام تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.
وتتضمن فعاليّة "مكة تعايدنا" على برامج ترفيهية تجمع العديد من الأنشطة المتنوعة، والمخصصة لجميع الفئات العمرية من سكان وزوار مكة المكرمة في مكان واحد. وهي إحدى الفعاليّات التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وإثراء تجربة سكان البلد الحرام وزواره.
تقدم الفعاليّة للزوار رحلة مليئة بالترفيه المتنوع داخل حي حراء الثقافي الذي أنشئ وفقًا لمعايير رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتقدم فعاليّة "مكة تعايدنا"، والتي تستوعب أكثر من عشرة آلاف زائر يوميًا، أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، تنقسم الفعاليّات إلى المعارض الفنية مثل مساء الجبل ومعرض الطّريق إلى مكة ومعرض جبال مكة، وفعاليّات الأطفال مثل ساحات الألعاب الهوائية وساحة الألعاب الترفيهية والتعليمية ومسرح الطفل٫ حيث يحظى الأطفال بمجموعة كبيرة من الجوائز تقدمها لهم الهيئة الملكية، إضافة إلى فعاليّات "خيمة العيد" و "المركاز" و"قوافل" و"فارس حراء" وغيرها من البرامج والأنشطة المختلفة لسائر الأعمار.
وقد انفردت فعاليّة "مكة تعايدنا" بعروض ضوئية صوتية تُقام لأول مرة في مدينة مكة، كما سيتم إطلاق مسابقة "أجمل صورة" وتقديم جائزة يومية للمبدعين والمصورين لتغطية جماليات فعاليّة (مكة تعايدنا) بعدساتهم٫ لتحفظ أجمل الذكريات في هذه اللحظات الجميلة.
يُشار إلى أن هذه الفعاليّة تستهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م في تحسين جودة الحياة وإثراء تجربة أهالي مكة المكرمة وزوارها، بالإضافة إلى صنع فرص تتعلق بقطاع الفعاليّات الاستثماري وما تجلبه تلك الفرص من فوائد في رفع الناتج المحلي وخلق الوظائف.