تدشين تطبيق "سالم" لتعليم القرآن واللغة العربية دون معلم

بدوره، أكد مدير إدارة المشاريع في مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية فهد المبرز، عن توجه المؤسسة لتقديم الدعم الكامل للمشروع منذ بدايته، إيمانًا منها بأهمية توظيف التقنيات المتقدمة في تعليم الأطفال القراءة وتلاوة القرآن، وضرورة دعم مثل هذه التجارب؛ لتحقق النجاح الذي نسعى إليه جميعًا.