برعاية أمير الشرقية.. "لأجلهم" تطلق الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، تطلق جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السبت القادم فعاليات الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في قاعة أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.
وأوضحت جمعية "لأجلهم" أن الملتقى يهدف إلى تفعيل اليوم العالمي للإعاقة في حدث علمي، يلتقي فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بالاستشاريين والأخصائيين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم؛ للتعرف على أحدث المستجدات في مجالات الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
ويشارك في الملتقى 50 متحدثًا من رواد الصحة والاستثمار والاقتصاد؛ لتنمية المهارات، وتبادل الخبرات لذوي الإعاقة؛ ليكونوا أفرادًا فاعلين ومنتجين في حياتهم ووطنهم.
الجدير بالذكر أن الحضور مجانًا، ومتاح للجميع، ويمكن للزائر التسجيل عبر الرابط