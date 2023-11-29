برعاية أمير الشرقية.. "لأجلهم" تطلق الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضحت جمعية "لأجلهم" أن الملتقى يهدف إلى تفعيل اليوم العالمي للإعاقة في حدث علمي، يلتقي فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بالاستشاريين والأخصائيين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم؛ للتعرف على أحدث المستجدات في مجالات الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي والاقتصادي.