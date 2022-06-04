6 آلاف طالب وطالبة بتعليم المخواة يؤدون غدًا اختبارات "نافس"

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن مدارس تعليم المخواة أنهت استعداداتها لإجراء الاختبارات في الصفوف المستهدفة، وهي: الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط؛ حيث يخضع الطلاب والطالبات لاختبار وطني واحد يشمل: القراءة، والرياضيات، والعلوم، للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي.