6 آلاف طالب وطالبة بتعليم المخواة يؤدون غدًا اختبارات "نافس"

يؤدي ستة آلاف طالب وطالبة بتعليم المخواة، غدًا الأحد، الاختبارات الوطنية "نافس"، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم، بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم، وفق المواعيد المعلنة.
وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن مدارس تعليم المخواة أنهت استعداداتها لإجراء الاختبارات في الصفوف المستهدفة، وهي: الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط؛ حيث يخضع الطلاب والطالبات لاختبار وطني واحد يشمل: القراءة، والرياضيات، والعلوم، للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي.
وأضاف أن الاستعدادات تشمل حزمة من البرامج الفاعلة تركز على التوعية والتثقيف وحث أولياء الأمور على تهيئة الأبناء لأداء الاختبارات في أجواء مناسبة.
ولفت إلى انطلاق فعاليات الحملة الإعلامية التوعوية منذ الخميس الماضي؛ لنشر الوعي الكافي بهذه الاختبارات وكيفية أدائها والتعريف بالمردود الإيجابي لها.
وأوضح "الجالوق" أن المدارس استعدت لإشراك كل المعنيين بها من خلال استطلاع الآراء عبر استبيانات تشمل الطلاب والطالبات، وكذلك مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وأشار مدير التعليم بالمخواة، إلى أهمية الاختبارات الوطنية "نافس" في التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.
إضافة إلى تعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.
كما أكد "الجالوق" أهمية المشاركة الفاعلة بالاستعداد الجيد لأداء اختبارات "نافس" كونها مشروعًا وطنيًّا لدعم خطط التطوير، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق.