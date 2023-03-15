"العلم" يستقبل المدير الجديد لمستشفى الأفلاج العام

استقبل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالمحافظة؛ مديرَ مستشفى الأفلاج الجديد سلطان الدوسري.
وكان قد صدر مؤخرًا قرارٌ من الرئيس التنفيذي لـ"تجمع الرياض الصحي الأول" د. صالح التميمي، بتكليف "الدوسري" بمهام إدارة مستشفى الأفلاج العام.
وقدّم محافظ الأفلاج إلى "الدوسري" التهنئةَ على هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق في عمله الجديد. وحثّه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين، والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى.
من جانبه ثمّن مدير مستشفى الأفلاج العام لمحافظ الأفلاج، حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدمًا له الشكر على توجيهاته وحرصه على تقديم ما يخدم المحافظة وتسخير الإمكانيات.
وأكّد في الوقت نفسه حرصَه وجميع منسوبي المستشفى على تحقيق كل ما يخدم المحافظة وأهلها، وتقديم كل الخدمات للمرضى والمراجعين.