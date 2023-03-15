"العلم" يستقبل المدير الجديد لمستشفى الأفلاج العام

وقدّم محافظ الأفلاج إلى "الدوسري" التهنئةَ على هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق في عمله الجديد. وحثّه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين، والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى.