الهلال الأحمر يقيم ركناً توعوياً في الطائف بمناسبة اليوم العالمي للقلب

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، ركنا توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للقلب، بالتعاون مع مجمع قلب الطائف، واشتمل الركن على التعريف بكيفية التعامل مع الأزمات القلبية والتوعوية بطرق سلامة القلب.
وجاءت مشاركة الهيئة تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف تاريخ 29 سبتمبر والذي خُصص لتوعية العالم عن الممارسات التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب ومنها تناول أغذية صحية، والمحافظة على الرياضة، والابتعاد عن التدخين، وغيرها من الممارسات التي تجعل الحياة الصحية والحيوية ستكون مفيدة للقلب دائمًا.
حيث تعرّف زوار الركن التوعوي على خطر الاصابة بالأزمات القلبية وكيفية التعامل مع الأزمة القلبية والمؤشرات التي تدل عليها وكيفية طلب الخدمة الإسعافية لنقل المصاب فورًا عن طريق تفعيل مسار الجلطات القلبية والتي اعتمدتها الهيئة مؤخرا واستفاد منها العديد من الإصابات.