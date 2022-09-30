الهلال الأحمر يقيم ركناً توعوياً في الطائف بمناسبة اليوم العالمي للقلب

وجاءت مشاركة الهيئة تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف تاريخ 29 سبتمبر والذي خُصص لتوعية العالم عن الممارسات التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب ومنها تناول أغذية صحية، والمحافظة على الرياضة، والابتعاد عن التدخين، وغيرها من الممارسات التي تجعل الحياة الصحية والحيوية ستكون مفيدة للقلب دائمًا.